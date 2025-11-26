Alphabet verso una valutazione di 4 mila miliardi di dollari

Un altro gigante della tecnologia è vicino ad abbattere il muro dei 4 mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Si tratta di Alphabet, società madre di Google, che presto potrebbe entrare nel ristretto club di cui fanno parte anche Nvidia, Microsoft e Apple. Negli ultimi tre giorni, l’azienda di Mountain View ha infatti guadagnato 400 miliardi di market cap, trainata ancora una volta dell’ intelligenza artificiale. Alle spalle dell’ascesa, pur motivata da diversi fattori, c’è indubbiamente l’arrivo di Gemini 3, il nuovo chatbot IA che secondo molti analisti ha colmato parte del gap con ChatGPT di OpenAI. 🔗 Leggi su Lettera43.it

