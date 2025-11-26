Alphabet verso una valutazione di 4 mila miliardi di dollari
Un altro gigante della tecnologia è vicino ad abbattere il muro dei 4 mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Si tratta di Alphabet, società madre di Google, che presto potrebbe entrare nel ristretto club di cui fanno parte anche Nvidia, Microsoft e Apple. Negli ultimi tre giorni, l’azienda di Mountain View ha infatti guadagnato 400 miliardi di market cap, trainata ancora una volta dell’ intelligenza artificiale. Alle spalle dell’ascesa, pur motivata da diversi fattori, c’è indubbiamente l’arrivo di Gemini 3, il nuovo chatbot IA che secondo molti analisti ha colmato parte del gap con ChatGPT di OpenAI. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Alphabet verso i 4.000 miliardi di market cap: l’AI spinge Google in una nuova era di crescita • Alphabet si avvicina a una valutazione di 4.000 miliardi grazie all’AI: ricavi record, cloud in crescita e Gemini 3 guidano il boom, tra entusiasmo del merc… Vai su X
#Google vicina ai 4mila miliardi con Gemini 3 e i suoi chip Entusiasmo a Wall Street per Alphabet. Il nuovo chatbot ha ridotto il gap con ChatGPT Visto che Gemini 3 è notevolmente migliorato gli abbiamo chiesto cosa prevede per SP500 per fine anno 2025. Si - facebook.com Vai su Facebook
Alphabet vola verso i $4.000 miliardi di capitalizzazione di mercato (grazie all’AI) - Il rally del titolo e la spinta dell'intelligenza artificiale riportano Google tra i protagonisti assoluti della corsa tecnologica globale. Segnala money.it
Alphabet corre verso i 4.000 miliardi di market Cap - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Secondo teleborsa.it
Alphabet verso una capitalizzazione di mercato di 4 trilioni di dollari - Alphabet potrebbe raggiungere una valutazione di mercato di 4 trilioni di dollari martedì, con le azioni della società madre di Google in rialzo nelle contrattazioni pre- Lo riporta it.investing.com