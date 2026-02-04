Allevamento e acquacoltura sostenibili | aperta la seconda call Eupahw

La European Partnership on Animal Health and Welfare ha aperto la seconda call per progetti di allevamento e acquacoltura sostenibili. L’iniziativa, intitolata “Shaping the Future of Animal Health and Welfare”, mira a finanziare studi e innovazioni in questi settori. Le domande si possono presentare già da ora, con l’obiettivo di promuovere metodi più rispettosi degli animali e dell’ambiente.

La European Partnership on Animal Health and Welfare (EUPAHW) ha aperto il suo secondo bando transnazionale co-finanziato, intitolato "Shaping the Future of Animal Health and Welfare". L'iniziativa mira a sostenere la ricerca e l'innovazione per una transizione verso sistemi di allevamento e acquacoltura più sostenibili, resilienti ed eticamente responsabili in Europa. Il bando si inserisce nel quadro del Green Deal Europeo e della strategia Farm to Fork. Le proposte devono concentrarsi su uno dei due seguenti pilastri principali, con un focus primario sul bestiame (terrestre e acquatico) e sulle api: Benessere Animale (Animal Welfare); Prevenzione e Controllo (Prevention & Control).

