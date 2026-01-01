StandICTeu aperta la prima open call | incentivi agli esperti di digitalizzazione

È stata aperta la prima open call del progetto europeo StandICT.eu, che offre incentivi ai professionisti italiani e europei specializzati in digitalizzazione. L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione qualificata di esperti nei principali organismi internazionali di standardizzazione, contribuendo allo sviluppo di processi e soluzioni innovative nel settore digitale. Un’opportunità per professionisti e aziende di rafforzare la presenza europea nel campo degli standard internazionali.

È aperta la prima open call del progetto europeo StandICT.eu che mira a sostenere la partecipazione qualificata di professionisti europei nei principali organismi internazionali di standardizzazione. Nel corso di tre anni, StandICT.eu 2029 lancerà sei open call in totale, con l'obiettivo di sostenere oltre 300 esperti che lavorano in settori digitali strategici. L'obiettivo è consolidare un ecosistema europeo della standardizzazione pienamente integrato, capace di incidere sui processi decisionali globali e di rafforzare la competitività tecnologica dell'Europa nei settori chiave della trasformazione digitale.

