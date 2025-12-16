Dominio Pubblico – Youth Fest cerca giovani artisti | aperta la call under 25 per il festival al Teatro India

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperta fino al 31 gennaio 2026 la call per giovani artisti under 25 interessati a partecipare alla XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato alla creatività delle nuove generazioni, in programma dal 23 al 28 giugno 2026 al Teatro India di Roma. Un’occasione per i talenti emergenti di esporre il proprio lavoro.

Immagine generica

C’è tempo fino al 31 gennaio 2026 per candidarsi alla XIII edizione di Dominio PubblicoYouth Fest, il festival multidisciplinare dedicato alla creatività delle nuove generazioni, in programma dal 23 al 28 giugno 2026 negli spazi del Teatro India di Roma. La call è rivolta ad artisti, compagnie e collettivi under 25, italiani e internazionali, attivi nei campi del teatro, della danza, delle arti performative, delle arti urbane e del circo, ma anche nella musica dal vivo, nel cinema, nel fumetto, nelle arti visive e digitali, e in tutte le forme di ricerca artistica contemporanea. LEGGI ANCHE – Christmas Gala del Teatro dell’Opera: concerti gratuiti nelle chiese di Roma Al centro dell’edizione 2026 dello Youth Fest c’è un’idea forte di comunità e resistenza culturale, sintetizzata dal motto “Together we stand, divided we fall”. Funweek.it

Nepal Protesters Turn to Jack Dorsey’s Peer-to-Peer Messaging App

Video Nepal Protesters Turn to Jack Dorsey’s Peer-to-Peer Messaging App
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

dominio pubblico 8211 youthDominio PubblicoYouth Fest cerca giovani artisti: aperta la call under 25 per il festival al Teatro India - La call è rivolta ad artisti, compagnie e collettivi under 25, italiani e internazionali, attivi nei campi del teatro, della danza, delle arti performative, delle arti urbane e del circo, ma anche nel ... funweek.it

"Metamorfo", XI edizione di Dominio Pubblico - Youth fest 2024 - “METAMORFO” è un universo in continua evoluzione, una spinta a dare forma alla propria arte, un invito a cambiare pelle. romatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.