Dominio Pubblico – Youth Fest cerca giovani artisti | aperta la call under 25 per il festival al Teatro India

È aperta fino al 31 gennaio 2026 la call per giovani artisti under 25 interessati a partecipare alla XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato alla creatività delle nuove generazioni, in programma dal 23 al 28 giugno 2026 al Teatro India di Roma. Un’occasione per i talenti emergenti di esporre il proprio lavoro.

C’è tempo fino al 31 gennaio 2026 per candidarsi alla XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato alla creatività delle nuove generazioni, in programma dal 23 al 28 giugno 2026 negli spazi del Teatro India di Roma. La call è rivolta ad artisti, compagnie e collettivi under 25, italiani e internazionali, attivi nei campi del teatro, della danza, delle arti performative, delle arti urbane e del circo, ma anche nella musica dal vivo, nel cinema, nel fumetto, nelle arti visive e digitali, e in tutte le forme di ricerca artistica contemporanea. LEGGI ANCHE – Christmas Gala del Teatro dell’Opera: concerti gratuiti nelle chiese di Roma Al centro dell’edizione 2026 dello Youth Fest c’è un’idea forte di comunità e resistenza culturale, sintetizzata dal motto “Together we stand, divided we fall”. Funweek.it

