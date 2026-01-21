Allenarsi in menopausa Come superare la stanchezza e ritrovare energia?

Benvenute al nostro consueto appuntamento settimanale dedicato all’allenamento in menopausa. Oggi affrontiamo un tema importante: come gestire la stanchezza e ritrovare energia durante questa fase di cambiamenti. Con consigli pratici e approcci equilibrati, vogliamo offrire spunti utili per mantenere il benessere e l’attività fisica in modo sostenibile e adatto alle esigenze di ogni donna.

R ieccoci son il nostro appuntamento fit del mercoledì nel quale parliamo di allenamento in menopausa per donne più o meno giovani che si ritrovano a fronteggiare questa fase ricca di cambiamenti. La scorsa settimana abbiamo parlato di forza, come e perché è importante allenarla ma non abbiamo affrontato il primo grande ostacolo che ci ritroviamo davanti, ovvero la stanchezza. La sensazione di fatica persistente durante la perimenopausa e la menopausa è molto comune e multifattoriale, e spesso può condizionarci in maniera significativa inducendoci in un circolo vizioso. Per questo è importante riconoscerla, comprenderne le cause ed impegnarsi per contrastarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Allenarsi in menopausa: da dove partire e come farlo in sicurezza

Allenarsi in menopausa. Esercizi di forza: come farli e perché sono così importanti

