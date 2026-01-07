Allenarsi in menopausa | da dove partire e come farlo in sicurezza

L'allenamento in menopausa rappresenta un'importante occasione per mantenere salute e benessere. Comprendere come iniziare e quali attività scegliere è fondamentale per affrontare questa fase in modo sicuro ed efficace. In questo articolo, esploreremo i punti chiave per un approccio consapevole all'esercizio fisico durante la menopausa, considerando le diverse tempistiche di insorgenza e le esigenze individuali.

L a menopausa non è una fine, ma un nuovo inizio. Per alcune inizia molto presto, anche prima dei 40 anni, per altre arriva dopo i 50 anni. Allenarsi in modo consapevole fin da giovani, significa prendersi cura del proprio corpo, della propria mente e della propria autonomia futura. Nei prossimi articoli entreremo nel dettaglio dei diversi tipi di allenamento, di cosa evitare e di come costruire una routine efficace e sostenibile. Perché muoversi, oggi più che mai, è un vero atto d’amore verso se stesse. Partiamo dalla fine: allenarsi in menopausa è fondamentale. È la cosa migliore che una donna possa fare per se stessa quando si avvicina o entra in questa fase naturale della vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

