L'Inter non vince uno scontro diretto da 14 gare Chivu in TV dribbla la domanda | Parlo della partita

L'Inter non ha vinto uno scontro diretto da 14 partite, una situazione che desta preoccupazione tra i tifosi. Chivu, intervistato in tv, ha preferito non commentare direttamente il risultato, limitandosi a parlare della partita:

Chivu è rammaricato per il risultato finale anche se accetta il pareggio: "Per ciò che si è visto in campo, è giusto". Poi però svicola sul tema più caldo per la sua Inter che non vince scontri diretti da una vita: "Io parlo di questa gara e faccio i complimenti al Napoli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter in vantaggio dopo 10 minuti: recupero palla di Zielinski su McTominay e contropiede vincente dei nerazzurri con il sinistro di Dimarco che ha fulminato Milinkovic-Savic #InterNapoli facebook

Bergomi: "Inter brava a essere paziente con il Parma. Se vince con il Napoli...". VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com