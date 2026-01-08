Chivu stizzito l'Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno | Solo domande sul Napoli?

Dopo la vittoria dell’Inter a Parma, il focus si è spostato quasi esclusivamente sulle questioni legate al Napoli e alla corsa scudetto. Chivu ha espresso il suo disappunto, sottolineando come il risultato sia stato difficile e meritato, ma che l’attenzione dei media si sia concentrata troppo su altri aspetti. La partita, comunque, ha confermato la solidità dell’Inter, anche se il discorso si è spesso spostato su temi più ampi e meno direttamente collegati alla sfida stessa.

La vittoria di Parma è passata quasi inosservata nel post partita del Tardini e Chivu ha manifestato tutto il proprio disappunto di fronte alle incalzanti domande sul Napoli e il testa a testa con l'Inter: "E' stata una partita seria, ma non mi fate domande su questa vittoria.". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bergomi elogia l’Inter dopo la vittoria sul Bologna ma evidenzia un difetto: “Ne ha solo uno” Leggi anche: Cristian Chivu: “Sarei rimasto ancora al Parma firmando il rinnovo, poi è intervenuta l’Inter” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Chivu stizzito, l'Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: Solo domande sul Napoli?. Chivu stizzito, l’Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: “Solo domande sul Napoli?” - La vittoria di Parma è passata quasi inosservata nel post partita del Tardini e Chivu ha manifestato tutto il proprio disappunto di fronte alle incalzanti ... fanpage.it

Chivu elogia i suoi dopo Parma-Inter, ma pensa anche al Napoli: avete sentito le sue parole? - Inter, Cristian Chivu ha parlato a 'DAZN': le parole del mister sulla gara vinta e il riferimento alla prossima col Napoli. spaziointer.it

Inter, il ritorno a Parma consacra Chivu: Marotta sorride, ma ora c’è da sfatare il tabù big match col Napoli - Inter, dopo la vittoria a Parma si può affermare che Marotta abbia vinto la sua scommessa, ma ora per Chivu c'è da sfatare il tabù big match e battere il Napoli ... sport.virgilio.it

"Quello che dice Conte non mi interessa. Chi fa casino può farlo, noi vogliamo solo lavorare e essere competitivi" Chivu risponde alla provocazione di Conte, il quale dopo la vittoria convincente a Cremona ha sottolineato che il suo Napoli è ancora inferior - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.