Giovanni Marchetti Acquaderni, classe 1998, non parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Tuttavia, Skeleton rimane una delle sue passioni e in vista delle prossime Olimpiadi della neve, Marchetti sarà comunque protagonista. La sua dedizione e il suo impegno nel settore testimoniano l'importanza dello sport come percorso di crescita, anche al di fuori delle competizioni olimpiche.

Il sogno di Giovanni Marchetti Acquaderni, classe 1998, di prendere parte ai Giochi di Milano-Cortina 2026 non si è realizzato. O meglio, non avrà i contorni che l’ex ostacolista della Sef Virtus avrebbe voluto. Ma a Cortina, con il suo skeleton, ci sarà anche lui, Giovanni, nato all’ombra delle Due Torri il 16 marzo 1998. Giovanni, come detto, ha un passato nel mondo dell’atletica. Ed è stato da questo mondo che, quasi per caso, è rimasto folgorato dallo skeleton, che sarebbe poi quello slittino basso nel quale l’atleta si sistema con la testa (dotata di casco) rivolta verso la fine della pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Skeleton, Giovanni sarà comunque protagonista alle imminenti Olimpiadi della neve. Marchetti apripista ai Giochi di Milano-Cortina

Leggi anche: La nomina: Marco sarà l’unico esponente del mondo della pallacanestro coinvolto dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Belinelli protagonista ai Giochi, come tedoforo

Pierfrancesco Favino sarà il protagonista della Cerimonia di Apertura dei Giochi di Milano CortinaPierfrancesco Favino sarà al centro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giovanni Franzoni, il giorno più bello sulla Streif Giovanni Franzoni è il nuovo re della Streif. A 24 anni, alla seconda discesa in carriera sulla pista più leggendaria del Circo Bianco, il bresciano conquista una vittoria che vale una carriera intera. E subito dopo i - facebook.com facebook