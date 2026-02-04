Alla Nolli – De Lollis nasce il Laboratorio del magico Lucio | la falegnameria scolastica intitolata a Lucio Verzulli FOTO

Alla scuola dell’infanzia e primaria Nolli – De Lollis di Chieti nasce il “Laboratorio del magico Lucio”. È uno spazio speciale, dove i bambini imparano costruendo, ma ora diventa anche un luogo dedicato alla memoria di Lucio Verzulli. La falegnameria scolastica, che da sempre accompagna i piccoli nel loro percorso di crescita, porta ora il nome di chi l’ha amata e vissuta con passione. La cerimonia di intitolazione ha coinvolto insegnanti, genitori e studenti, che hanno ricordato Lucio con affetto e gratitudine.

Un’aula speciale, dove i bambini imparano costruendo, diventa ora anche luogo della memoria. Alla scuola dell’infanzia e primaria Nolli – De Lollis dell’Istituto Comprensivo 1 di Chieti, la storica falegnameria scolastica è stata intitolata a Lucio Verzulli, affettuosamente conosciuto come il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Nolli De Lollis “Caro Amico Lucio”: a Taranto gli studenti scrivono una lettera a Lucio Dalla Gli studenti di Taranto hanno scritto una lettera a Lucio Dalla, vivendo un’esperienza unica di scrittura con penna e calamaio. Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti Partecipa alla serata dedicata ai grandi di Lucio Dalla e Lucio Battisti, con una cena e uno spettacolo tributo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Nolli De Lollis AZZURRA DE LOLLIS, CHI È FIGLIA SANDRA MILO/ Alcune sue colleghe mi hanno delusa dopo la sua morte…Azzurra De Lollis, chi è la terza figlia di Sandra Milo: a Verissimo racconta la sua delusione per il comportamento di alcune colleghe della madre... Non sono mancate delle note polemiche ... ilsussidiario.net Il CAI al Senato: un’infrastruttura civile per il Paese Ieri, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il Club Alpino Italiano è stato protagonista del convegno “Il Club Alpino Italiano: un’infrastruttura civile per il Paese”, promosso dal Senatore Lucio Malan. «Chi fa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.