Napoli vicino ad Alisson Santos | definita la formula con lo Sporting

Il Napoli sta per chiudere l’affare con lo Sporting per Alisson Santos. La trattativa è in fase avanzata e i due club stanno definendo i dettagli dell’accordo. Il giocatore brasiliano potrebbe arrivare già nelle prossime ore, portando così una nuova freccia all’arco degli azzurri. La trattativa ha subito alcuni rallentamenti, ma ora sembra tutto in discesa. I tifosi aspettano con ansia l’annuncio ufficiale.

Il mercato del Napoli ha vissuto giorni di continui ribaltoni sulle corsie offensive, ma ora la direzione sembra finalmente tracciata. Dopo i tentennamenti legati a Sulemana e le incertezze iniziali su Alisson Santos, la società azzurra ha deciso di affondare il colpo sull’esterno brasiliano dello Sporting Lisbona, ormai a un passo dal trasferimento in Italia. Come racconta il Corriere dello Sport, la svolta è arrivata nelle ultime ore, complice l’imminente partenza di Lookman verso il Fenerbahçe che ha rafforzato la permanenza di Sulemana all’Atalanta. A quel punto il Napoli ha accelerato i contatti con il club portoghese, definendo una formula che soddisfa entrambe le parti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

