Alfa Romeo e i Carabinieri | 75 anni di collaborazione tra innovazione automobilistica e servizio pubblico

Il 4 febbraio 2026, a Cortina d’Ampezzo, si è aperto un capitolo importante nella storia delle forze dell’ordine e dell’auto italiana. In occasione dei 75 anni di collaborazione tra Alfa Romeo e i Carabinieri, le due realtà hanno festeggiato insieme. La cerimonia si è svolta sotto le nevi delle montagne, simbolo di un impegno duraturo e di un rapporto che dura da generazioni. Per l’occasione, sono stati presentati nuovi veicoli e si è ricordato come questa collaborazione abbia contribuito a migliorare il servizio

Il 4 febbraio 2026, sullo sfondo delle nevi che coprivano le piste del comprensorio sciistico di Cortina d’Ampezzo, si è aperto ufficialmente un capitolo storico che non si era mai visto prima: l’inaugurazione ufficiale dei 75 anni di collaborazione tra Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri. L’evento, inserito nell’ambito della manifestazione sportiva “Arma 1814 Ski Challenge”, ha raccolto al centro dell’attenzione non solo i migliori atleti del corpo, ma anche il simbolo più potente di un’alleanza che ha segnato l’identità italiana per tre quarti di secolo. A guidare il momento più solenne è stata la Giulia Quadrifoglio in livrea blu e oro, con i loghi dell’Arma e del Biscione incisi sulle fiancate, che ha percorso lentamente la pista di partenza del tracciato di Val Gardena, seguita da una piccola scorta di auto da corsa e da un elicottero del Nucleo Operativo Aereo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alfa Romeo e i Carabinieri: 75 anni di collaborazione tra innovazione automobilistica e servizio pubblico Approfondimenti su Alfa Romeo Carabinieri Alfa Romeo celebra 75 anni di vicinanza all’Arma dei Carabinieri Alfa Romeo ha festeggiato i suoi 75 anni di collaborazione con i Carabinieri. L’Alfa Romeo celebra i 75 anni di vicinanza all’Arma dei Carabinieri L’Alfa Romeo festeggia 75 anni di collaborazione con i Carabinieri. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Alfa Romeo 75 Carabinieri (auto di scena) #alfaromeo #alfa75 #carabinieri Ultime notizie su Alfa Romeo Carabinieri Argomenti discussi: Dalla 33 Stradale verde alla MCXtrema one-off: Alfa Romeo e Maserati lanciano Bottega Fuoriserie | Quattroruote.it; Alfa Romeo e Carabinieri, una storia di amicizia lunga 75 anni; Alfa Romeo e i Carabinieri: 75 anni di storia con la Giulia Quadrifoglio all’Arma 1814 Ski Challenge; Stellantis, Cassino riparte? Una nuova Maserati e progetto Alfa Romeo al via. Alfa Romeo e Carabinieri: 75 anni di storia celebrati sulla neve dell’Arma 1814 Ski ChallengeTra sport, valori e stile italiano, Alfa Romeo apre le celebrazioni dei 75 anni con i Carabinieri all’Arma 1814 Ski Challenge, tra neve, adrenalina ... affaritaliani.it Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri celebrano 75 anni di collaborazione storicaAlfa Romeo festeggia i 75 anni di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Dalla storica 1900 M Matta alla Giulia Quadrifoglio da 520 CV ... msn.com NUOVA ALFA ROMEO JUNIOR ( by Emiliano Lavalle ) *ATTENZIONE : questi non sono CONCEPT CAR ufficiali ALFA Romeo, ma semplicemente rendering digitali di un appassionato. #junior #restyling #2026 #ai #GeminiAI #italia #stellantis #AlfaRome - facebook.com facebook Alfa Romeo Alfa 6 (1979) La grande berlina che segnò il ritorno del V6 ad Arese. Linee sobrie e autorevoli, trazione posteriore, comfort da ammiraglia e il celebre 2.5 V6 “Busso” a sei carburatori. Un’Alfa elegante e tecnica, figlia di un’epoca in cui il prestigio p x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.