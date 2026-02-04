Alfa | il tour estivo approda anche a Taormina

Alfa ha annunciato un nuovo concerto il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina. La band si prepara a portare il suo tour estivo anche in Sicilia, con una data in più rispetto alle altre. L’evento è fissato per le 21,30 e si aggiunge alle altre date già programmate in regione. I fan sono già in fermento, pronti a vivere un’altra serata di musica dal vivo.

Alfa raddoppia le date estive in Sicilia e annuncia un nuovo imperdibile appuntamento il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina alle ore 21,30. L'evento è realizzato grazie alla co-organizzazione tra Giuseppe Rapisarda Management, Agave Spettacoli e Fondazione Taormina, in collaborazione con il.

