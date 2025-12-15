Alfa annuncia il tour estivo 2026 le prime date e i biglietti

Alfa svela le prime date del suo tour estivo 2026, con biglietti disponibili e un calendario in costante aggiornamento. L'artista si prepara ad attraversare diverse città, offrendo un'esperienza musicale imperdibile ai propri fan. Restate sintonizzati per tutte le novità e le future date che saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi.

Alfa, dopo il successo del suo tour indoor, che continuerà anche nell'autunno del 2026, ha annunciato nuove date estive. Mentre si sta godendo un po' di meritato riposo, dopo un anno intenso sul fronte live, il cantautore di Genova non smette di stupire i fan. Le prime date del tour. 22 giugno – Infinity 1 Arena Estiva – Cremona 28 giugno – Sequoie Music Park – Bologna 4 luglio – Collisioni – Alba (CN) 11 luglio – Musart Festival – Pratolino (FI) 14 luglio – Piazza Garibaldi – Senigallia (AN) 16 luglio – BCT Music Festival – Benevento 17 luglio – Fiera del Levante – Bari 23 luglio – Villa Erba – Cernobbio (CO) 27 luglio – Moonland Festival – Sarzana (SP) 31 luglio – Velodromo – Palermo 15 agosto – Stadio Comunale Moretti – Cesenatico (FC) 17 agosto – Krimisound Festival – Cirò Marina (KR) 30 agosto – Marea Festival – Montesilvano (PE) I biglietti sono già disponibili online in prevendita e il calendario è in aggiornamento.

