Ieri sera a Como c’era anche Alessandro Cazzaniga di Cesano Maderno tra i tedofori che hanno attraversato la città con la torcia. La corsa è stata emozionante, e Alessandro ha portato avanti la fiamma con orgoglio, insieme ad altri partecipanti. La gente lungo il percorso ha applaudito e seguito il passaggio con entusiasmo.

Tra i tedofori che ieri sera hanno attraversato Como c’era anche Alessandro Cazzaniga di Cesano Maderno. "Ho dedicato il momento alla mia mamma recentemente scomparsa", le parole del 39enne figlio dell’ex assessore regionale Sergio Cazzaniga e della commercialista Giovanna Barindelli. La sua nomina come tedoforo risale al 7 novembre: da allora 3 mesi di emozione crescente. "Mi sono preparato a lungo per questo ruolo così importante", racconta Cazzaniga, soddisfatto e commosso al termine del cammino con la fiaccola. Una soddisfazione che affonda le radici in una storia personale intensa. Alexandru Cazzaniga è nato a Bucarest l’11 luglio 1986 e ha trascorso i primi quattro anni e mezzo in uno dei famigerati orfanotrofi della Romania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro con la torcia a Como

