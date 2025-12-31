Sicilia Segreta | viaggio nei borghi dimenticati tra storia rurale e paesaggi sospesi

Sicilia Segreta invita a esplorare i borghi dimenticati dell’isola, un percorso tra storia rurale e paesaggi autentici. Scopriremo ambienti meno conosciuti, lontani dalle mete più frequentate, per apprezzare la ricchezza culturale e naturale di questa regione. Un viaggio che permette di riscoprire la vera essenza della Sicilia, attraverso luoghi silenziosi e ricchi di storia, ancora intatti nel tempo.

Un viaggio per riscoprire la Sicilia nascosta, lontana dalle rotte più battute e dai luoghi simbolo del turismo di massa. È lo spirito di "Sicilia Segreta. Un viaggio nei borghi dimenticati", iniziativa culturale dedicata ai borghi rurali dell'entroterra siciliano, nati nel Novecento nell'ambito.

