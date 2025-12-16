Caorle avvia un progetto innovativo in collaborazione con Wind Tre, volto a trasformare i dati in valore per migliorare la gestione del turismo. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Caorle Città dello Sport e dal Comune, punta a integrare tecnologia e innovazione per rendere più efficiente e intelligente l’offerta turistica locale.

© Pantareinews.com - Caorle punta sull’innovazione: nasce il progetto con WINDTRE BUSINESS per trasformare i dati in valore

Roma, 16 dicembre – Innovazione, tecnologia e territorio sono al centro del progetto avviato da Fondazione Caorle Città dello Sport, per conto del Comune di Caorle, in collaborazione con Wind Tre, con l’obiettivo di rendere la gestione del turismo più intelligente e orientata ai dati. Grazie alla soluzione Data Analytics dell’azienda, basata su Big Data e algoritmi avanzati, il Comune di Caorle può monitorare in tempo reale i flussi turistici e di mobilità, ottenendo informazioni aggiornate su presenze, provenienza, durata delle visite e profili socio-demografici. Caorle, da sempre meta prediletta dalle famiglie per la qualità dei servizi, la sicurezza e l’accoglienza, conferma così la propria vocazione all’innovazione. Pantareinews.com

