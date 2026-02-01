Fano si mette in movimento. La città sta lavorando per trasformare i resti della Basilica di Vitruvio scoperti in piazza Costa in un nuovo polo universitario. Se tutto va come previsto, potrebbe nascere qui un corso di laurea in Architettura dell’Università Politecnica delle Marche. La notizia circola con entusiasmo tra studenti e docenti, che vedono questa come un’opportunità concreta per rafforzare il ruolo di Fano nel panorama accademico nazionale.

Fano si prepara a diventare un punto di riferimento nazionale per l’innovazione accademica. Dopo la scoperta dei resti della Basilica di Vitruvio in piazza Costa, il progetto per ospitare un corso di laurea in Architettura dell’Università Politecnica delle Marche (Univpm) si avvia verso una possibile attuazione concreta. La notizia, emersa il 1° febbraio 2026, ha scosso il panorama culturale e formativo della regione, aprendo una nuova fase per una città che da sempre si è posta come crocevia tra storia antica e progetti futuri. Il professor Gianluigi Mondaini, direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, edile, architettura (Dicea), ha confermato che l’ateneo sta valutando tutte le opzioni disponibili per estendere la sua offerta didattica a Fano, con un’attenzione particolare al corso di laurea in ingegneria e architettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fano punta sull’innovazione: progetto per trasformare la Basilica di Vitruvio in sede universitaria internazionale

Approfondimenti su Basilica Vitruvio

Sono stati rinvenuti a Fano i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande rilevanza per l'archeologia e la storia locale.

Caorle avvia un progetto innovativo in collaborazione con Wind Tre, volto a trasformare i dati in valore per migliorare la gestione del turismo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Basilica Vitruvio

Fieragricola 2026 punta sull'innovazione e sul ritorno dei top brand(ANSA) - VERONA, 09 DIC - Si annunciano conferme e rientri di primo piano alla 117esima edizione di Fieragricola, in programma a Verona dal 4 al 7 febbraio 2026. La storica manifestazione dedicata al ... notizie.tiscali.it

A Fano c’è l’hub dell’innovazione: «Un distretto evoluto nazionale»FANO Una funzione di innovazione tecnologica proiettata nel mondo e un polo di occupazione qualificata e di sviluppo economico del territorio. Il comparto di ingegneria localizzato a Bellocchi è in ... corriereadriatico.it

Occhio alla Notizia. . A Torrette di Fano sono iniziati i lavori di manutenzione al sottopasso stradale e ferroviario di via Bellariva. Il cantiere punta a risolvere i problemi di ristagno d’acqua che negli anni hanno compromesso sicurezza e viabilità. - facebook.com facebook

Pallavolo A2M – Punti pesanti in chiave Play Off nell’anticipo tra Fano e Catania x.com