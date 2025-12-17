Carlos Alcaraz e Ferrero rompono la collaborazione | il nuovo allenatore è Samuel Lopez

Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano, dando il via a una nuova era. Con l’ingresso di Samuel Lopez come nuovo allenatore, il giovane talento spagnolo si prepara a scrivere un capitolo ancora più emozionante della sua carriera. Questa svolta rappresenta un momento cruciale nel percorso di Alcaraz, segnando un cambiamento importante nel suo sviluppo e nella sua ricerca di nuovi traguardi nel mondo del tennis.

Carlos Alcaraz e Ferrero rompono la collaborazione: il nuovo allenatore è Samuel Lopez La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero segna uno dei passaggi più delicati e simbolici del tennis contemporaneo. Una notizia arrivata a ridosso delle festività natalizie e a poche settimane dall'inizio della nuova stagione, capace di sorprendere l'intero circuito. Non solo per il peso sportivo del numero uno del ranking, ma soprattutto per la profondità del legame che univa giocatore e allenatore, un rapporto costruito nel tempo e diventato un modello di riferimento nel tennis professionistico. Per anni, Alcaraz e Ferrero hanno rappresentato un binomio quasi indissolubile: talento puro e guida esperta, ambizione e metodo, crescita tecnica e maturazione personale.

