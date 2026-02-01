Vince Alcaraz anche senza Ferrero | si conferma il numero uno del tennis Chapeau Djokovic

Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open e si conferma il numero uno del tennis, anche senza Ferrero. La sua vittoria contro Djokovic segna un’altra tappa importante nella sua carriera. Djokovic si congratula con il giovane spagnolo, che dimostra di essere il favorito per il titolo mondiale.

Ha vinto Alcaraz. Che si aggiudica per la prima volta gli Australian Open. E si conferma il tennista più forte del mondo, non solo perché è il numero uno. A 22 anni, ha già vinto sette Slam: due volte Parigi, due Wimbledon, due gli Us Open e ora anche gli Australian Open. Ha battuto Djokovic in quattro set dopo aver perso il primo 6-2 e ha vinto al quarto 7-5. Troppa differenza di età e quindi di energie fisiche tra i due. Il serbo ha giocato la ormai solita partita straordinaria. Primo set eccellente, poi Carlos ha capito che non era il caso di continuare a tenere solo il palleggio. Ha cominciato a variare, a rallentare, ad angolare, a fare sfoggio delle sue celebri smorzate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero, suo coach per sette anni, a partire dal 2026.

