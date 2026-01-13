Tennis problemi per Musetti | si ritira nell’esibizione con Zverev

Durante un’esibizione agli Australian Open, Lorenzo Musetti ha dovuto ritirarsi dopo aver perso il primo set al tiebreak contro Alexander Zverev. L’incontro si è svolto sulla Rod Laver Arena e, a causa di problemi fisici, il tennista italiano ha deciso di interrompere la partita. La scelta di Musetti evidenzia le sfide che i giocatori affrontano anche durante le competizioni di esibizione.

Roma, 13 gen. (askanews) – Problemi per Lorenzo Musetti nella opening week degli Australian Open. Impegnato sulla Rod Laver Arena contro Alexander Zverev in un match di esibizione, l’azzurro si è ritirato alla fine del primo set, durato un’ora e un quarto e perso al tiebreak. Musetti si è toccato più volte nella zona dell’anca e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Dopo un breve trattamento, però, Lorenzo ha scelto di non proseguire l’incontro. “Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno – ha spiegato Musetti nell’intervista in campo – Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

