Oscar si ritira dal calcio a 34 anni per problemi di salute | era svenuto durante le visite mediche
Oscar si ritira dal calcio a 34 anni a causa di problemi di salute, dopo uno svenimento avvenuto durante le visite mediche. La decisione segna la fine della sua carriera da giocatore, che si conclude al San Paolo, club brasiliano. Tuttavia, potrebbe proseguire il suo percorso professionale all’interno della stessa società.
Dopo lo svenimento di inizio novembre Oscar ha deciso di non tornare a giocare per il San Paolo: conclude la sua carriera a 34 anni ma potrebbe continuare a lavorare per il club brasiliano. Fanpage.it
Oscar, e ora? Dopo il malore l'ex Chelsea può ritirarsi dal calcio a 34 anni - L'ex fantasista del Chelsea, oggi al San Paolo, tornato in Patria a dicembre del 2024, come circolato nelle scorse ore stava usando la cyclette in palestra, ...
