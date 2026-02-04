Alatri presentazione del libro I 2000 dell' Appennino

Da frosinonetoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In mattinata ad Alatri si è tenuta la presentazione del libro

II CAI Sezione di Alatri ha organizzato la presentazione del libro "I 2000 dell'Appennino", un'opera fondamentale per chiunque ami esplorare le vette più alte della nostra penisola. QUANDO: Venerdi 6 febbraio 2026 ORA: 17:30 DOVE: Biblioteca Comunale di Alatri Questa guida raccoglie 125 itinerari.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Alatri Sezione

Alatri, Presentazione del libro "Indomita - La mia battaglia contro le mafie" dell'Avvocato Civita Di Russo

Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso il Chiostro di San Francesco ad Alatri, si terrà la presentazione del libro

Alatri, presentazione del libro di Angela Flori "Tante volte ancora"

Lunedì 5 gennaio alle ore 17,30 presso la Biblioteca Totiana di Alatri si terrà la presentazione del libro di Angela Flori,

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alatri Sezione

Argomenti discussi: Alatri, nel ‘Giorno di Thomas’ la presentazione del libro ‘L’Amore ha vinto’; Alatri, presentaizone del libro Il giorno di Thomas - L'Amore ha vinto di Lorenzo Sabellico; Angela Canale:Nata nel campo esuli delle Fraschette di Alatri, la mia vita per l'olio; Alatri e Veroli, controlli dei Carabinieri contro il gioco d’azzardo patologico: sanzioni per 2.000 euro.

alatri presentazione del libroAlatri, L’Amore ha vinto: un libro che parla di dolore e rinascita. La presentazione nel Giorno di ThomasIl volume, scritto da Lorenzo Sabellico, zio del giovane ucciso, sarà presentato domenica prossima presso la Biblioteca comunale Luigi Ceci di Alatri ... tunews24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.