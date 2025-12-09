Alatri Presentazione del libro Indomita - La mia battaglia contro le mafie dell' Avvocato Civita Di Russo
Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso il Chiostro di San Francesco ad Alatri, si terrà la presentazione del libro
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17:00 presso il Chiostro di San Francesco in Piazza Regina Margherita ad Alatri si terrà la presentazione del libro "Indomita - La mia battaglia contro le mafie" dell'Avvocato Civita Di RussoSaluti istituzionali del Sindaco Maurizio Cianfrocca ed interventi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
