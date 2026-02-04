al w40 di orlando negli states

Sofia Rocchetti si ferma subito al W40 di Orlando. La tennista di Chiaravalle, in gara con il Tennis Tolentino, perde il primo match contro la belga Amelie Van Impe, con un doppio 6-1 e 6-0. L’avventura americana inizia in salita per la giovane italiana.

Comincia in salita l’avventura americana di Sofia Rocchetti. La tennista, nata a Chiaravalle e portacolori del Tennis Tolentino, ha dovuto cedere al primo turno del W40 di Orlando alla belga Amelie Van Impe con il punteggio di 6-1, 6-0. Un esordio che brucia, ma che rientra in quel percorso di crescita sul cemento che la stessa Rocchetti aveva tracciato: "Vado negli Stati Uniti per cinque mesi. L’obiettivo è mirato verso l’aspetto tecnico-tattico, sviluppare il mio gioco sul veloce. Sono obbligata a giocare sul cemento molto di più rispetto a quando sono in Italia o in Europa", aveva dichiarato alla partenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

