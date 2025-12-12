Alessandro Iovino a Come States? Fede potere e il peso della comunità cristiana negli USA

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi intervista Alessandro Iovino, scrittore e analista esperto nelle dinamiche tra fede, potere e comunità cristiana negli Stati Uniti. Un confronto approfondito sui ruoli e le influenze della religione nel panorama politico e sociale americano.

Una conversazione che entra nel cuore di un tema spesso ignorato in Italia: quanto conta davvero la comunità cristiana nell'orientare la politica americana? E come si è evoluto fino a Trump, il legame tra religione, voto e potere? Si esplora poi il rapporto speciale tra Stati Uniti e Israele, radicato non solo nella geopolitica, ma in una visione culturale e biblica che continua a influenzare decisioni e leadership a Washington.

