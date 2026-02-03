Settimana Nazionale delle Stem | da domani Città della Scienza apre laboratori mostre e Planetario

Domani la Città della Scienza apre le porte con laboratori, mostre e il Planetario, in occasione della Settimana Nazionale delle Stem. Per una settimana, bambini e ragazzi potranno scoprire le scienze in modo pratico e divertente, con attività pensate appositamente per loro.

Città della Scienza aderisce alla Settimana Nazionale delle Stem, in programma dal 4 all’11 febbraio 2026, con un calendario di iniziative dedicate a bambine, bambini, ragazze e ragazzi per avvicinarli alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche attraverso esperienze dirette, informali e accessibili. Per tutta la settimana il Science Centre e il Planetario diventano un laboratorio diffuso di scoperta e sperimentazione, dove il gioco si intreccia con la conoscenza e la scienza entra nella quotidianità attraverso esperimenti, racconti, numeri e osservazioni del cielo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Città della Scienza

L’Università di Messina apre le porte alla terza edizione di STEM by UniME, una settimana dedicata alle donne della scienza.

Questa settimana, all’Università di Messina, si ripete l’appuntamento con la Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Città della Scienza

Argomenti discussi: Settimana Nazionale delle STEM dal 4 all’11 febbraio 2026; Settimana nazionale 2026 delle discipline scientifiche (STEM); Città della Scienza aderisce alla Settimana Nazionale delle Stem; Il Comune di Milano aderisce alla Settimana STEM 2026 con Impresa in classe.

LA SETTIMANA NAZIONALE DELLE STEM A CITTÀ DELLA SCIENZA DAL 4 ALL’11 FEBBRAIO 2026Città della Scienza aderisce alla Settimana Nazionale delle STEM, in programma dal 4 all’11 febbraio 2026, con un ricco calendario di iniziative pensate per avvicinare bambine, bambini, ragazze e raga ... laprovinciaonline.info

Difesa e sicurezza, il ruolo delle Stem al centro dell’evento di Leonardo e Fondazione Leonardo ETSDurante la Settimana nazionale delle STEM, a Roma istituzioni, industria e mondo scientifico si sono confrontati sulle sfide contemporanee e sulle opportunità per le nuove generazioni ... varesenews.it

Dal 4 all’11 febbraio la terza edizione di STEM by UniME Nella settimana dal 4 all’11 febbraio 2026, torna l’appuntamento con “Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche” e diverse iniziative – rivolte agli al - facebook.com facebook

#Roma SETTIMANA NAZIONALE DELLE DISCIPLINE STEM All’evento “STEM: le tecnologie per un futuro sicuro”, promosso da Leonardo e dalla Fondazione Leonardo ETS, per parlare di STEM e #Difesa Le discipline STEM sono una leva strate x.com