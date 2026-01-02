Attacco hacker a un fornitore di Asl 3 colpito il sistema di refertazione

Nel primo pomeriggio di oggi, il sistema di refertazione di Area 3 dell’Asl 3, gestito da un fornitore esterno, è stato interessato da un attacco informatico. L’incidente ha temporaneamente compromesso le funzionalità di refertazione, e sono in corso le verifiche per valutare l’entità del problema e garantire la sicurezza dei dati. La situazione è sotto controllo e vengono adottate le misure necessarie per la risoluzione.

Attacco hacker al sistema dell’Asl L’Aquila. Marsilio: “In settimana tornerà in funzione al 100%” - Tutti i dati sono stati salvati, i backup hanno funzionato e sono stati ripristinati. quotidianosanita.it

Synlab Italia: attacco hacker al settore sanitario. Violati i dati di migliaia di pazienti e dipendenti. Il gruppo “Black Basta” ha colpito Synlab Italia, bloccando le operazioni del noto fornitore di servizi di diagnosi sanitaria. È essenziale che le strutture sanitarie adot - facebook.com facebook

