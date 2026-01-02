Attacco hacker a un fornitore di Asl 3 colpito il sistema di refertazione
Nel primo pomeriggio di oggi, il sistema di refertazione di Area 3 dell’Asl 3, gestito da un fornitore esterno, è stato interessato da un attacco informatico. L’incidente ha temporaneamente compromesso le funzionalità di refertazione, e sono in corso le verifiche per valutare l’entità del problema e garantire la sicurezza dei dati. La situazione è sotto controllo e vengono adottate le misure necessarie per la risoluzione.
Nel primo pomeriggio di oggi il sistema di refertazione di Area 3 (Asl 3), gestito da un fornitore esterno, è stato oggetto di un attacco hacker. Di conseguenza, i servizi hanno subito alcune limitazioni temporanee.A seguito dell'attacco, Area 3 ha richiesto il supporto di Liguria Digitale che ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
