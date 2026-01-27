Salute esperti a confronto su burden gestione clinica e terapie delle bronchiectasie

Le bronchiectasie rappresentano una malattia polmonare infiammatoria cronica e progressiva, che richiede approcci clinici specifici. Esperti del settore si confrontano su burden, gestione e terapie più efficaci per migliorare la qualità di vita dei pazienti. È fondamentale un’attenzione mirata e un aggiornamento continuo per affrontare questa condizione complessa.

(Adnkronos) – Le bronchiectasie sono una grave malattia polmonare infiammatoria cronica e progressiva. Nonostante siano la terza malattia cronica delle vie aeree più comune dopo l'asma e la Bpco, rimangono una patologia spesso trascurata. La malattia comporta una dilatazione permanente e un ispessimento delle vie aeree, con accumulo di muco denso che tende a ristagnare e a favorire un circolo vizioso di infezioni, infiammazione e danni irreversibili al tessuto polmonare. Per fare il punto sull’impatto clinico e sociale delle bronchiectasie non associate alla fibrosi cistica e sulle prospettive terapeutiche, Insmed ha promosso il media tutorial "Alla scoperta delle bronchiectasie: burden, gestione clinica, opzioni terapeutiche di oggi e di domani", che ha visto la partecipazione di esperti di fama internazionale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

