Teatro al Pellico di Trecate va in scena Beatnik
Venerdì 16 gennaio, alle ore 21, il teatro al Pellico di Trecate ospita lo spettacolo
Venerdì 16 gennaio, alle ore 21, torna il teatro al Pellico di Trecate con lo spettacolo del gruppo teatrale Rise Up, per la regia di Antonio Roma, che mettono in scena "Beatnik - un locale, una notte, una generazione alla resa dei conti".Lo spettacoloA Milano, il Beatnik non è solo un ristorante. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
