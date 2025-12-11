Tu Donna | al Teatro Modus lo spettacolo Cassandra
Al Teatro degli Orti/Modus di Verona torna la rassegna
Nuovo appuntamento con la Rassegna Tu Donna, sostenuta e patrocinata dal Comune di Verona, al Teatro degli OrtiModus di piazza Orti di Spagna con lo spettacolo “Cassandra” di e con Silvia Priori e con Arianna Rolandi della Compagnia Teatro Blu di Varese sabato 13 dicembre ore 21. Uno spettacolo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
