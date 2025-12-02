Lo spettacolo Gissa Maissa al Teatro Modus

Torna sul palco del Teatro Modus degli Orti in Via Re Pipino una delle produzioni di Teatro Impiria, compagnia di casa Modus: “Gissa Maissa” va in scena sabato 6 dicembre alle 21 e domenica 7 dicembre alle 18. Lo spettacolo firmato da Raffaello Canteri con scene, musiche e regia di Antonio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

