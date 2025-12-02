Lo spettacolo Gissa Maissa al Teatro Modus
Torna sul palco del Teatro Modus degli Orti in Via Re Pipino una delle produzioni di Teatro Impiria, compagnia di casa Modus: “Gissa Maissa” va in scena sabato 6 dicembre alle 21 e domenica 7 dicembre alle 18. Lo spettacolo firmato da Raffaello Canteri con scene, musiche e regia di Antonio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incanto, stupore e meraviglia sono stati gli ingredienti dello spettacolo “The Uninvited”, omaggio all’arte dell’illusionismo della Fondazione CRS presso il Monastero della stella. Protagonista il mago Antonio Casanova, presenza fissa del palinsesto televisivo e - facebook.com Vai su Facebook
Lo spettacolo “Gissa Maissa” al Teatro Modus - Torna sul palco del Teatro Modus / degli Orti in Via Re Pipino una delle produzioni di Teatro Impiria, compagnia di casa Modus: “Gissa Maissa” va in scena sabato 6 dicembre alle 21 e domenica 7 dicemb ... Si legge su veronasera.it