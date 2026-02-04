I farmacisti italiani ribadiscono che il loro lavoro si basa sulla cura, non sulla politica. Il presidente dell’ordine dei farmacisti respinge l’idea di boicottare i medicinali israeliani e sottolinea che il loro ruolo è rispettare la Costituzione e il deontologico, lasciando le decisioni politiche alle istituzioni. «Al banco serve la cura, non la politica», afferma chiaramente.

"Noi farmacisti abbiamo due vincoli: la Costituzione e il codice deontologico. I temi politici li lasciamo alla politica". Non usa giri di parole Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani nonché dell'Ordine interprovinciale di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Il tema è la mozione approvata dal Consiglio comunale di Monza che invita le farmacie comunali a interrompere progressivamente la commercializzazione dei farmaci prodotti da aziende israeliane, a partire da Teva, campione dei medicinali generici. Un boicottaggio che, nelle parole degli estensori del provvedimento, vorrebbe "orientare le politiche delle farmacie comunali verso criteri di coerenza con il diritto internazionale e i diritti umani". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

"Al banco serve la cura, non la politica". Il presidente dei farmacisti boccia il boicottaggio dei medicinali israeliani

Il Comune di Monza ha deciso di bloccare la vendita di farmaci dell'azienda israeliana Teva nelle sue farmacie comunali.

I farmacisti di Perugia si preparano a svolgere un ruolo fondamentale nella sanità territoriale, con un focus particolare sulla presa in cura dei pazienti cronici.

Al banco serve la cura, non la politica. Il presidente dei farmacisti boccia il boicottaggio dei medicinali israelianiI professionisti hanno due vincoli, la Costituzione e il codice deontologico: devono fare la scelta migliore per il cittadino. I temi politici lasciamoli alla politica, dice Andrea Mandelli

