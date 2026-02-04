Ai domiciliari il 22enne arrestato a Torino per l’aggressione a un poliziotto

Angelo Simionato, il 22enne di Arcidosso, è stato rimesso agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato dalla Digos a Torino. L’accusa riguarda l’aggressione a un poliziotto avvenuta lo scorso 31 gennaio, durante il corteo organizzato per il centro sociale Askatasuna. La polizia ha identificato e fermato il giovane, che ora dovrà rispondere di quell’episodio.

Grosseto, 4 febbraio 2026 – È stato messo agli arresti domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto, per la precisione di Arcidosso, arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all’ aggressione a un poliziotto lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo a favore del centro sociale torinese Askatasuna. La decisione è stata presa da un giudice per le indagini preliminari del tribunale all’esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ai domiciliari il 22enne arrestato a Torino per l’aggressione a un poliziotto Approfondimenti su Torino Polizia Scarcerati due arrestati dopo gli scontri di Torino, ai domiciliari il 22enne accusato dell’aggressione al poliziotto Questa mattina sono stati scarcerati due dei tre ragazzi arrestati dopo gli scontri di Torino del 31 gennaio. Chi è il 22enne arrestato per l'aggressione al poliziotto: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Francesco Simionato, di Arcidosso, sospettato di aver preso parte agli scontri di sabato pomeriggio a Torino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Torino Polizia Argomenti discussi: Morta per cure sospese. Il figlio ai domiciliari; Navile, ospita un latitante mentre è ai domiciliari; Calabria, arrestato 22enne per detenzione di droga ai fini di spaccio; Bari, stacca le macchine che tengono in vita la madre: 47enne ai domiciliari dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. Scontri Torino, ai domiciliari 22enne del grossetanoÈ stato posto agli arresti domiciliari Angelo Simionato, 22 anni, originario della provincia di Grosseto, arrestato dalla Digos perché sospettato di aver preso parte all’aggressione a un poliziotto av ... rainews.it Scontri a Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto. Gli altri due arrestati sono stati scarcerati con obbligo di firmaScontri a Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto. Gli altri due arrestati sono stati scarcerati con obbligo di firma (Fonte Ansa) - Blitz Quotidiano ... blitzquotidiano.it "A Torino la Procura e la Questura continuano la loro opera di intimidazione nei confronti di militanti ed attivisti/e. Questa volta sono 18 le richieste di arresti domiciliari nei confronti di altrettante/i compagne/i che hanno partecipato al “Blocchiamo tutto”. Gli inter - facebook.com facebook Torino, scontri e disordini durante i cortei pro Pal: chiesti i domiciliari per 18 antagonisti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.