Chi è il 22enne arrestato per l' aggressione al poliziotto | unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Francesco Simionato, di Arcidosso, sospettato di aver preso parte agli scontri di sabato pomeriggio a Torino. È l’unico tra i manifestanti a essere stato identificato e fermato, riconosciuto grazie alla giacca rossa che indossava, tra il gruppo di incappucciati. Simionato aveva il volto quasi del tutto scoperto e si trovava tra i partecipanti al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia sta ora verificando il suo ruolo negli scontri e le

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Angelo Simionato è accusato anche di rapina, non era lui ad avere in mano il martello. I genitori: "Nostro figlio è un bravo ragazzo" Una giacca rossa, jeans chiari e il volto quasi del tutto scoperto. Era vestito così Angelo Francesco Simionato, 22enne incensurato di Arcidosso (Grosseto), mentre sabato pomeriggio partecipava agli scontri con le forze dell’ordine al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino, e all’aggressione del poliziotto Alessandro Calista, preso a martellate in corso Regina Margherita.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Arcidosso Grosseto Poliziotto preso a martellate al corteo per Askatasuna, chi è il 22enne arrestato: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino Un giovane di 22 anni, Angelo Francesco Simionato, è finito in manette dopo aver preso a martellate un poliziotto durante il corteo di Torino contro lo sgombero di un centro sociale. Askatasuna, scontri violenti e arresti: chi è il 22enne accusato dell’aggressione al poliziotto Torinesi e forze dell’ordine si sono affrontate ieri durante una manifestazione dedicata ad Askatasuna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Arcidosso Grosseto Argomenti discussi: Chi è il 22enne arrestato per aver picchiato un poliziotto a Torino: sarebbe della provincia di Grosseto; Poliziotto preso a martellate al corteo per Askatasuna, chi è il 22enne arrestato: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino; Scontri per Askatasuna, chi è il 22enne di Grosseto arrestato a Torino; Corteo Askatasuna, arrestato 22enne per il poliziotto preso a martellate a Torino: scene di inaudita violenza. Chi è il 22enne arrestato per aver picchiato un poliziotto a Torino: sarebbe della provincia di GrossetoIl giovane fermato con l'accusa di essere tra gli aggressori dell'agente Alessandro Calista, picchiato a Torino durante gli scontri nella manifestazione di protesta per lo sgombero del centro sociale ... corrierefiorentino.corriere.it Chi è il 22enne arrestato per il pestaggio del poliziotto di Torino: «Era nel raid»Il giovane, accusato di lesioni a pubblico ufficiale, ripreso dalle telecamere. Altri due arrestati e 24 denunce ... torino.corriere.it Chi è il 22enne arrestato per il pestaggio del poliziotto di Torino: «Era nel raid» - facebook.com facebook Chi è il 22enne arrestato per aver picchiato un poliziotto a Torino: sarebbe della provincia di Grosseto x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.