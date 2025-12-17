Affitti brevi l’Emilia-Romagna ha una nuova legge | ecco cosa prevede
L’Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, offrendo ai Comuni strumenti per regolamentare questa forma di locazione. La normativa mira a tutelare residenti e turisti, garantendo un equilibrio tra sviluppo turistico e qualità della vita. Scopri le principali novità e come cambierà il panorama degli affitti temporanei nella regione.
Da oggi i Comuni dell’Emilia-Romagna hanno a disposizione una legge che interviene sulla regolamentazione degli affitti brevi all’interno del loro territorio. L’Assemblea legislativa ha approvato il progetto di legge della Giunta che disciplina gli immobili destinati a locazione breve. Una legge. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
