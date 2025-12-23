Agricoltura bando da 49 milioni di euro per le aziende in zone svantaggiate
Un nuovo bando dell’assessorato regionale dell’Agricoltura mette a disposizione oltre 49 milioni di euro per le aziende agricole nelle zone svantaggiate della Sicilia. L’iniziativa fa parte del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) ed è finalizzata a sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese agricole in contesti particolarmente difficili.
Oltre 49 milioni di euro per sostenere le aziende agricole siciliane delle zone più svantaggiate. È questo l’obiettivo di un bando pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura nell’ambito del Piano strategico della Pac.Si tratta di contributi che prevedono l’erogazione di un’indennità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Agricoltura e innovazione, bando da 18 milioni di euro per i gruppi operativi
Leggi anche: Nuovi lavori sulle strade provinciali, bando da quasi 500 mila euro: ecco le zone interessate
Bando Isi 2025: 90 milioni per l'acquisto di macchine agricole più sicure; Bonifica e ambiente, quasi 8 milioni ai consorzi abruzzesi.
Agricoltura, bando da 49 milioni. Sammartino: “Sosteniamo le attività” - PALERMO – Agricoltura, oltre 49 milioni di euro per sostenere le aziende agricole siciliane delle zone più svantaggiate. livesicilia.it
Agricoltura, bando da 49 milioni di euro per le aziende in zone svantaggiate - È questo l’obiettivo di un bando pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura nell’ambito ... palermotoday.it
Bando da 49 milioni per le aziende agricole in zone svantaggiate - Finanziato dalla Regione un secondo impianto di sollevamento nell'invaso di Lentini, in provincia di Siracusa. blogsicilia.it
Agricoltura, spostata al 30 gennaio 2026 la scadenza del bando per investimenti irrigui - facebook.com facebook
Il Bando Isi 2024 potenzia il sostegno alla sicurezza in agricoltura. Le risorse per l’asse agricolo salgono da 90 a 248 milioni di euro, a favore di imprese e giovani agricoltori per macchinari più sicuri e sostenibili. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.