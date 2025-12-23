Agricoltura bando da 49 milioni di euro per le aziende in zone svantaggiate

Un nuovo bando dell’assessorato regionale dell’Agricoltura mette a disposizione oltre 49 milioni di euro per le aziende agricole nelle zone svantaggiate della Sicilia. L’iniziativa fa parte del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) ed è finalizzata a sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese agricole in contesti particolarmente difficili.

