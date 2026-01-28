Coltiviamo Agricoltura sociale X edizione | assegnati 40mila euro ai tre progetti vincitori

Questa mattina sono stati annunciati i vincitori dell’edizione numero X di Coltiviamo Agricoltura Sociale. Tre progetti riceveranno complessivamente 40 mila euro per promuovere iniziative di inclusione attraverso l’agricoltura. Tra i premi, c’è il vino delle Langhe dedicato alle pari opportunità, un vivaio in Campania che punta sull’inclusione, e un orto in Emilia Romagna gestito da studenti con disabilità. I fondi serviranno a far crescere queste idee e a portare avanti pratiche di agricoltura sociale sempre più diffuse.

Dal vino delle Langhe delle pari opportunità, al vivaio campano dove si coltiva l'inclusione, all 'orto modello in Emilia Romagna gestito da studenti con disabilità e fragilità che farà da apripista. Sono i tre vincitori della X edizione del bando 'Coltiviamo l'agricoltura sociale' premiati nella sede nazionale di Confagricoltura, con 40mila euro ciascuno. Storie sociali di passione, a partire dalla azienda Abellonio Roberto Cascina Piccaluga per la produzione de l vino '8pari =', progetto dedicato a persone in condizioni di fragilità (con problemi di salute mentale, rifugiati, donne sole con figli o vittime di violenza), che necessitano di sperimentare e rafforzare le proprie competenze in un contesto lavorativo accogliente.

