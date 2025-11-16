venezuela appello di maduro alla mobilitazione permanente in sei regioni

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha lanciato un appello a sei regioni orientali del Paese – Bolívar (al confine con il Brasile), Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta e Sucre – a organizzare «una veglia e una marcia permanente nelle strade» in risposta all’annunciata ripresa delle esercitazioni militari statunitensi a Trinidad e Tobago nel contesto dell’escalation delle tensioni tra Caracas e Washington. Intervenendo a un evento nella capitale venezuelana, il presidente ha invitato tutte le forze popolari, sociali, politiche, militari e di polizia a « non cedere alle provocazioni in nessun momento, ma a mobilitarsi con fervore patriottico» nel rifiuto delle « navi imperialiste » e delle «minacce militari», nonché di quelle che ha definito «esercitazioni irresponsabili» nelle acque territoriali di Trinidad. 🔗 Leggi su Lettera43.it

