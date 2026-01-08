Chi esporta tifa Mercosur ma Coldiretti annuncia | Mobilitazione permanente

Coldiretti annuncia una mobilitazione permanente contro l’accordo con il Mercosur, nonostante i fondi significativi destinati alla Politica Agricola Comune. Le associazioni agricole italiane esprimono preoccupazione per le implicazioni di questa iniziativa, ritenendola insufficiente a tutelare gli interessi nazionali. La questione resta aperta, evidenziando le difficoltà nel conciliare gli accordi internazionali con la tutela del settore agricolo locale.

I maggiori fondi per la Politica agricola comune non convincono le associazioni degli agricoltori a buttare giù il boccone amaro del Mercosur. Nonostante le risorse reperite da Ursula von der Leyen e salutate con favore dal governo italiano, Coldiretti, Filiera Italia e Confagricoltura hanno confermato la propria contrarietà all'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Non solo perché le associazioni guardano con diffidenza a come saranno distribuiti i fondi destinati alla Pac, ma anche perché non intendono accettare queste risorse come compensazione ai rischi percepiti dell'apertura di nuovi mercati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

