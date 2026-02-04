Agguato ad ora di cena un morto e un ferito

Questa sera in via Sette Re si è verificato un agguato a tarda ora. Qualcuno ha aperto il fuoco, lasciando un morto e un ferito. La telefonata alle forze dell’ordine è arrivata poco dopo le 22.30, segnalando l’esplosione di diversi colpi. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

La segnalazione, giunta poco dopo le 22.30 al numero di emergenza delle forze dell'ordine, indicava l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco in via via Sette re.Arrivati sul posto i Carabinieri della tenenza di Arzano e della sezione operativa di Casoria hanno trovato un'auto e dentro due.

