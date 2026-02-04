Agguato ad Arzano | un morto ed un ferito

Un uomo è stato ucciso e un altro ferito in un agguato ad Arzano, nell’hinterland nord di Napoli. Era sera quando i carabinieri della tenenza locale e della sezione operativa di Casoria sono arrivati in via Sette Re, allertati da una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. La scena era già caotica, con le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sul doppio sparo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Agguato in serata ad Arzano, nell’hinterland nord di Napoli. I carabinieri della locale tenenza e della sezione operativa di Casoria sono intervenuti in via Sette Re per una segnalazione di colpi d’arma fuoco. A quanto riferisce l’Arma, un 52enne e un 25enne sono stati raggiunti da proiettili mentre si trovavano in auto. Il 52enne è stato centrato al dorso ed è morto sul colpo, il più giovane è stato ferito al braccio. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Questa mattina ad Arzano si è verificato un altro agguato di stampo camorristico.

Un pensionato di Africo, Giovanni Cosimo Casile, è deceduto dopo essere stato ferito a colpi di pistola durante un agguato avvenuto ieri sera.

