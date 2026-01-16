Schifoso Striscia la Notizia torna in onda e Ricci attacca Affari Tuoi | accusa choc

Striscia la Notizia torna in onda su Canale 5, segnando un importante ritorno per la storica trasmissione satirica. Antonio Ricci si prepara a presentare una nuova formula, offrendo ai telespettatori un aggiornamento sulle tematiche di attualità e politica. Un ritorno che promette di portare nuove riflessioni e approfondimenti, mantenendo fede alla tradizione di un'informazione critica e indipendente.

Un ritorno in tv che non è solo un cambio di orario, ma un vero terremoto. Dietro le quinte di Canale 5, Antonio Ricci si prepara a riportare in onda il suo storico tg satirico con una formula mai vista prima. Ma è quello che dice sul piccolo schermo italiano a far rumore ancora prima della prima puntata. La conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, oggi 16 gennaio, si trasforma infatti in un palcoscenico di annunci, frecciate e veri e propri affondi. Da una parte la rivoluzione di Striscia la notizia, dall’altra un attacco durissimo a uno dei programmi più seguiti della concorrenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

