Agente Torino giovane indagato lesioni

Da servizitelevideo.rai.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 22 anni di Grosseto è stato fermato a Torino dopo gli scontri durante un corteo. È indagato per le lesioni all’agente che è stato aggredito quel giorno. Dopo l’arresto, il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari. La polizia continua a indagare sull’accaduto.

12.45 E' indagato per le lesioni all'agente aggredito durante il corteo il 22enne grossetano fermato dopo gli scontri a Torino e oggi posto ai domiciliari. Decidendo a riguardo, la Gip ha deciso che l'ipotesi di reato formulata dalla Procura è suffragata dagli indizi riscontrati nei confronti del giovane per quanto riguarda l'aggressione, ma non per le accuse di rapina delle attrezzature dell'agente aggredito. Il giovane è anche indagato per resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Agente Torino

Agente spara a Milano e uccide un giovane: è indagato

Un episodio di cronaca recente riguarda un agente di polizia a Milano, coinvolto in un tragico incidente durante un'operazione antidroga.

Milano, giovane ucciso da poliziotto: agente indagato per omicidio volontario. Il legale: “Legittima difesa”

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane è stato ucciso durante un intervento di polizia nel quartiere Rogoredo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Agente Torino

Argomenti discussi: Poliziotto preso a martellate al corteo per Askatasuna, chi è il 22enne arrestato: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino; Milano, la telecamera puntata e i testimoni. Il caso non è chiuso; Chi è Angelo Francesco Simionato, il 22enne arrestato per l’aggressione al poliziotto a Torino; Giovane ucciso da agente, il Sap: Ennesimo caso di un collega indagato fin da subito.

agente torino giovane indagatoScontri di Torino, domiciliari per il presunto aggressore dell'agenteDecisione del gip, due degli arrestati scarcerati con obbligo di firma: sono i fermati per resistenza a pubblico ufficiale Oggi le comunicazioni del ministro dell'Interno al Senato (ANSA) ... ansa.it

agente torino giovane indagatoBotte a agente Torino, Gip: domiciliariIl Gip di Torino ha disposto i domiciliari per il 22enne toscano sospettato di aver preso parte all'aggressione dell'agente attaccato e ferito dopo il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna, ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.