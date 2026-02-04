Agente Torino giovane indagato lesioni

Un giovane di 22 anni di Grosseto è stato fermato a Torino dopo gli scontri durante un corteo. È indagato per le lesioni all’agente che è stato aggredito quel giorno. Dopo l’arresto, il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari. La polizia continua a indagare sull’accaduto.

12.45 E' indagato per le lesioni all'agente aggredito durante il corteo il 22enne grossetano fermato dopo gli scontri a Torino e oggi posto ai domiciliari. Decidendo a riguardo, la Gip ha deciso che l'ipotesi di reato formulata dalla Procura è suffragata dagli indizi riscontrati nei confronti del giovane per quanto riguarda l'aggressione, ma non per le accuse di rapina delle attrezzature dell'agente aggredito. Il giovane è anche indagato per resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un episodio di cronaca recente riguarda un agente di polizia a Milano, coinvolto in un tragico incidente durante un'operazione antidroga.

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane è stato ucciso durante un intervento di polizia nel quartiere Rogoredo.

Poliziotto preso a martellate al corteo per Askatasuna, chi è il 22enne arrestato: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino; Milano, la telecamera puntata e i testimoni. Il caso non è chiuso; Chi è Angelo Francesco Simionato, il 22enne arrestato per l'aggressione al poliziotto a Torino; Giovane ucciso da agente, il Sap: Ennesimo caso di un collega indagato fin da subito.

Scontri di Torino, domiciliari per il presunto aggressore dell'agenteDecisione del gip, due degli arrestati scarcerati con obbligo di firma: sono i fermati per resistenza a pubblico ufficiale Oggi le comunicazioni del ministro dell'Interno al Senato (ANSA) ... ansa.it

Botte a agente Torino, Gip: domiciliariIl Gip di Torino ha disposto i domiciliari per il 22enne toscano sospettato di aver preso parte all'aggressione dell'agente attaccato e ferito dopo il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna, ... rainews.it

Scontri di Torino, domiciliari per il presunto aggressore dell'agente. Gli altri due arrestati scarcerati con obbligo di firma #ANSA - facebook.com facebook

Scontri #Torino, un arrestato: “Inorridito da aggressione ad agente” x.com