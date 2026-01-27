Un episodio di cronaca recente riguarda un agente di polizia a Milano, coinvolto in un tragico incidente durante un'operazione antidroga. Un giovane di 28 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario, al fine di chiarire i dettagli e le responsabilità dell’accaduto.

La Procura di Milano indaga per omicidio volontario il poliziotto che ieri ha sparato e ucciso un 28enne marocchino durante un servizio antidroga in via Impastato, nel quartiere Rogoredo. L’agente, assistito dall’avvocato Pietro Porciani, è stato interrogato in Questura dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, che coordina le indagini della Squadra mobile insieme al procuratore Marcello Viola. Sul piano politico, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha invitato a evitare «presunzioni di colpevolezza», sostenendo che non ci saranno «scudi immunitari», mentre Matteo Salvini ha scritto: «Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Agente spara a Milano e uccide un giovane: è indagato

Approfondimenti su Milano Rogoredo

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni ha ignorato un ordine di fermo, estraendo una pistola.

Un giovane di 28 anni è deceduto a Milano dopo essere stato colpito dalla polizia, che ha riferito di aver agito in autodifesa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026

Ultime notizie su Milano Rogoredo

Argomenti discussi: Milano, poliziotto spara e uccide un ragazzo. L’agente è indagato per omicidio volontario. Salvini lo difende: Sto con le forze dell’ordine; Milano, poliziotto spara a un uomo di 28 anni e lo uccide. La vittima aveva una pistola a salve; Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne. Indagato per omicidio volontario; Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve.

Milano, parla l'agente che ha ucciso un 28enne: Ecco perché ho sparato. Il poliziotto è indagato per omicidio volontarioL'agente che ha ucciso un uomo di 28 anni a Milano è indagato per omicidio volontario. Lo riferisce all'AGI il suo legale, Pietro ... affaritaliani.it

Ucciso dalla polizia a Milano, gli agenti: Era armato. Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparatoTutto è avvenuto a Milano, a ridosso del cosiddetto bosco della droga di Rogoredo. Poco prima delle 18, in via Peppino Impastato, una pattuglia della polizia – composta da agenti in divisa e in borg ... blitzquotidiano.it

Sparatoria a Milano, ucciso un 20enne. A sparare un agente di polizia in borghese: "Era armato" - facebook.com facebook

Sparatoria a Milano, muore un 29enne colpito da un agente di polizia x.com