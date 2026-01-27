In un episodio avvenuto a Milano, un giovane è stato ucciso durante un intervento di polizia nel quartiere Rogoredo. L’agente coinvolto è stato indagato per omicidio volontario, mentre il legale ha dichiarato che si è trattato di legittima difesa. La vicenda è oggetto di un’indagine ufficiale per chiarire i dettagli dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Aperto un fascicolo d’indagine a Milano per omicidio volontario con riferimento al caso del giovane ucciso da un agente di polizia ieri, lunedì, nel quartiere Rogoredo, in una sparatoria nel corso di un’operazione antidroga. Si tratta di un atto dovuto per consentire al poliziotto di esercitare le sue garanzie difensive. Lo si apprende da fonti legali. L’agente, che è assistito dall’avvocato Pietro Porciani, è stato sentito dai pubblici ministeri, ai quali ha raccontato di avere intimato al giovane l’alt dicendogli “fermo polizia” e che in risposta l’uomo avrebbe tirato fuori un’arma puntandogliela contro, inducendolo a estrarre la propria e sparare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, giovane ucciso da poliziotto: agente indagato per omicidio volontario. Il legale: “Legittima difesa”

La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta a Milano il 26 gennaio, in cui un poliziotto ha ucciso un giovane marocchino di 28 anni, attualmente indagato per omicidio volontario.

