Inseguimento in A1 speronano la Polizia e fuggono nei campi | un agente spara e ferisce un sospetto

Una corsa folle sull’autostrada A1 tra Monte San Savino e Arezzo si è conclusa con un agente ferito e un sospetto in fuga. I poliziotti avevano tentato di bloccare un'auto sospetta, ma sono stati speronati e costretti a sparare. Il sospetto è rimasto ferito, mentre altri due complici sono riusciti a scappare nei campi vicini. La polizia sta cercando di identificare e catturare i fuggitivi.

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Monte San Savino e Arezzo. Intorno alle 22.30 una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle ha intercettato un’auto con a bordo tre persone, sospettate di essere coinvolte in un furto in abitazione avvenuto in Valdarno. Alla richiesta di fermarsi, il conducente non ha obbedito all’alt, dando il via a un inseguimento ad alta velocità. Durante la fuga, l’auto dei sospetti ha speronato la vettura della Polizia. Poco dopo, i tre occupanti hanno abbandonato il mezzo e hanno tentato di dileguarsi a piedi nei campi adiacenti all’autostrada. 🔗 Leggi su Lortica.it

Approfondimenti su Inseguimento A1

Una pattuglia della Polstrada ha tentato di fermare una Golf sospetta lungo l’A1 tra Arezzo e Monte San Savino.

Un inseguimento finisce con una sparatoria nel Valdarno.

Ultime notizie su Inseguimento A1

Argomenti discussi: Banditi in fuga sull’A1 speronano l’auto della polizia | inseguimento e sparatoria nei campi.

