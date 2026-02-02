Rapinatore apre il fuoco sulla polizia L’agente gli spara e lo ferisce | è grave

Un tentativo di rapina si è trasformato in sparatoria questa mattina in città. Un uomo ha aperto il fuoco contro gli agenti che intervenivano sul posto. La polizia ha reagito e gli ha sparato, ferendolo gravemente. Sul luogo sono rimasti una pistola e un giubbotto nero abbandonati, mentre un’auto della polizia, ferita e contromano, si è fermata poco distante con uno specchietto rotto e un foro di proiettile sulla carrozzeria.

e Marianna Vazzana Una pistola a terra, vicino a un giubbotto nero. Un'auto della polizia contromano, ferma a pochi metri, con uno specchietto rovinato e un foro di proiettile sulla carrozzeria. È la scena rimasta cristallizzata dopo il conflitto a fuoco, domenica pomeriggio a Milano in via Cassinis, zona Rogoredo, a due chilometri e mezzo dall'Arena Santa Giulia che è tra i poli delle Olimpiadi invernali e a un paio di chilometri da via Impastato, teatro di altri spari (con un morto) appena una settimana fa. Gravissimo Wenham Liu, cinese di 30 anni, colpito dopo aver rubato la pistola a un vigilante.

