africa eco race schiumarini vicino al successo di tappa cerutti a ridosso del podio tra le moto

La nona tappa dell’Africa Eco Race 2026 si conclude con un risultato importante per Schiumarini, che si avvicina al successo di tappa. Tra le moto, Cerutti resta a ridosso del podio, confermando la buona forma degli italiani in questa edizione. La corsa continua tra sabbia e terreni impegnativi in Marocco, Algeria e Mauritania.

Va in archivio anche la nona tappa dell’ Africa Eco Race 2026, edizione numero 17 del prestigioso rally raid che si svolge in tre Paesi dell’Africa settentrionale. Quest’oggi era prevista una frazione di 490 chilometri da Aidzidine a Ouad Naga (in Mauritania), con circa 425 km cronometrati e altri 65 km di trasferimento, mentre domani ci si trasferirà in Senegal. Tra le moto è arrivato il successo del francese Jean-Loup Lepan, che ha completato la prova speciale in 4h16:23 (media di 99.6 kmh) sulla sua KTM 450 Rally Replica consolidando il primato in classifica generale quando mancano tre tappe al termine della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Andrea Schiumarini ha vinto la sesta tappa dell’Africa Eco Race in Mauritania.

La Africa Eco Race è un prestigioso rally raid che si svolge in Marocco, offrendo un’importante occasione per i partecipanti di testare le proprie capacità.

