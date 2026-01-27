La Africa Eco Race è un prestigioso rally raid che si svolge in Marocco, offrendo un’importante occasione per i partecipanti di testare le proprie capacità. L’evento, che si è aperto con una vittoria di Alessandro Botturi, proseguirà fino a febbraio, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. Questo rally rappresenta un punto di riferimento nel panorama delle competizioni off-road, con un percorso che mette alla prova resistenza e abilità di ogni concorrente.

In Marocco si è aperta la Africa Eco Race, prestigioso rally raid che ci terrà compagnia nella parte conclusiva del mese di gennaio e nelle battute iniziali di febbraio. La prima prova speciale è stata accorciata dagli originali 318 chilometri agli effettivi 218 tra i bivacchi di Bousaid e Tagounite: tanta navigazione e dune impegnative, che hanno riservato qualche trabocchetto ai centauri anche a causa della pioggia caduta negli ultimi giorni, senza sottovalutare i sassi e la tanta polvere. Alessandro Botturi ha vinto la frazione tra le moto, portandosi così al comando della graduatoria della 17ma edizione della competizione: “ Ho commesso un errore dopo pochi chilometri dal via – ammette il pilota di Lumezzane – ma per fortuna me ne sono accorto subito e ho mantenuto la concentrazione tornando subito sulla pista giusta: avrò perso non più di un minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Botturi apre la Africa Eco Race con una vittoria, Cerutti ai piedi del podio

Approfondimenti su Alessandro Botturi

Gautier Paulin si unisce al Ténéré Yamaha Rally Team per l’Africa Eco Race 2026, in collaborazione con Alessandro Botturi.

L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alessandro Botturi

Argomenti discussi: Africa Eco Race 2026: si parte; Gautier Paulin entra nel Ténéré Yamaha Rally Team: con Botturi all’Africa Eco Race 2026 su Ténéré 700 Rally; Gautier Paulin entra nel Ténéré Yamaha Rally Team | con Botturi all’Africa Eco Race 2026 su Ténéré 700 Rally.

Alessandro Botturi apre la Africa Eco Race con una vittoria, Cerutti ai piedi del podioIn Marocco si è aperta la Africa Eco Race, prestigioso rally raid che ci terrà compagnia nella parte conclusiva del mese di gennaio e nelle battute iniziali di febbraio. La prima prova speciale è ... oasport.it

Un saggio diceva: chi ben comincia è a metà dell'opera. Il nostro "Bottu" i@Alessandro Botturi intanto si è portato in vetta alla prima tappa. bene anche Jacopo Cerutti, Francesco Montanari e Thomas Marini #30. - facebook.com facebook